В суд снова поступил протокол на экс-кандидатку в губернаторы Людмилу Васильеву

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы административного дела в отношении Людмилы Васильевой, активистки и бывшей кандидатки на пост губернатора Петербурга, обратил внимание ЗАКС.Ру. Ранее полиция уже пыталась привлечь общественницу к ответственности по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), однако суд вернул протокол составителям из-за недостатков.

Материалы дела об административном правонарушении по статье о дискредитации армии в отношении Васильевой вновь поступили в суд 29 апреля. Вероятно, поводом для составления протокола стал одиночный пикет 24 февраля, в третью годовщину начала специальной военной операции, когда Васильева вышла с плакатом к Гостиному двору на Невском проспекте. Отметим, сотрудники полиции мешать проведению акции не стали. Протокол на Васильеву был составлен в середине марта. В начале апреля дело поступило в суд.

Напомним, летом 2024 года Васильева со своими единомышленниками заявила, что намерена побороться за должность губернатора Петербурга. Для участия в выборах ей нужно было собрать более 72 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Заручиться поддержкой достаточного числа избирателей ей не удалось.

Константин Леньков, фото ЗАКС.ру