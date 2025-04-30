Беглов: Большой Смоленский мост готов на 34%

Строительство Большого Смоленского моста через Неву идет с опережением графика, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга 30 апреля. По словам градоначальника Александра Беглова, мост готов уже на 34%, а завершить строительство в Смольном планируют к 2028 году.

"Строительство Большого Смоленского моста – один из мегапроектов Санкт‑Петербурга. <…> В настоящий момент общая готовность переправы достигла 34%. Планируем к 2028 году завершить мегапроект, а рабочее движение открыть еще раньше - в 2027 году", - заявил Беглов.

Губернатор напомнил, что проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина. Он добавил, что строительство моста играет большую роль в решении задач нацпроекта "Инфраструктура для жизни", так как новая переправа соединит берега Невы на загруженном участке между Володарским мостом и мостом Александра Невского.

В строительстве задействованы более 500 специалистов и 87 единиц спецтехники. На данный момент полностью готовы фундаменты всех 10 опор. При этом уже было завершено возведение 7 из них. Также на левом берегу уже укрепили 95% металлоконструкций разводного пролета моста, а общая готовность пролетных строений составляет 35%.

К мосту рассчитывают возвести три крупные развязки: на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. На развязке с проспектом Обуховской обороны уже установлено 80% буронабивных свай. Сооружение развязки на пересечении с Дальневосточным проспектом также находится в процессе.

Всего на мосту протяженностью 1,6 км будет шесть полос автомобильного движения и две полосы трамвайного. Кроме того, там возведут тротуары и велодорожку.

Напомним, что из-за строительства Большого Смоленского моста может быть снесено здание на проспекте Обуховской Обороны, в котором на протяжении четырех лет обучалась поэтесса Ольга Берггольц. Этим вопросом заинтересовались различные политические деятели.

В частности, в середине марта глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов встретился с инициативной группой, выступающей за сохранение здание в рамках своего визита в Петербург. Лидер СРЗП пообещал изучить вопрос о сохранении исторического объекта. Кроме того, обращение к президенту с просьбой защитить здание также направил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков в середине апреля.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного