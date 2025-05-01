Петербургского акциониста Крисевича задержали в Рязанской области

Силовики задержали петербургского акциониста Павла Крисевича, сообщили в созданном в его поддержку telegram-канале. Его доставили в отделение полиции для допроса и снятия отпечатков пальцев.

Как отмечается в публикации, задержание произошло на железнодорожной станции Милославское Рязанской области "по ориентировке в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине". При этом Крисевич якобы никогда не был в этом городе.

Сторонники акциониста сообщили, что его повезли в ОВД в городе Скопин.

В конце января Павел Крисевич вышел из колонии в Металлострое, где он отбывал срок за перформанс на Красной площади в 2021 году. В ходе акции Крисевич прочитал манифест о политических репрессиях и трижды выстрелил из пистолета холостыми патронами.

В апреле дома у акциониста состоялся обыск. Тогда Крисевич связал визит силовиков с делом галериста Марата Гельмана*. По информации СМИ, в отношении Гельмана* было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ), он был объявлен в розыск в конце 2022 года.

*Минюст внес Марата Гельмана в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гельмана в перечень экстремистов и террористов

фото: Ника Самусик