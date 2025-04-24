Силовики провели обыск у петербургского акциониста Крисевича

Обыск прошел дома у петербургского акциониста Павла Крисевича, сообщила сам Крисевич в своем Telegram-канале. По его словам, визит силовиков может быть связан с делом галериста Марата Гельмана*.

"<…> прошел обыск по делу Марата Гельмана*. Якобы я мог видеть какое-то из его видео <…>, из-за которого на него завели дело", - говорится в публикации Крисевича.

Он отметил, что в ходе обысков силовики ничего не изъяли.

В конце января Павел Крисевич вышел из колонии в Металлострое, где он отбывал срок за перформанс на Красной площади в 2021 году. В ходе акции Крисевич прочитал манифест о политических репрессиях и трижды выстрелил из пистолета холостыми патронами.

В 2022 году суд признал его виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и приговорил к пяти годам колонии, засчитав срок, проведенным акционистом в СИЗО. В 2024 году Колпинский районный суд отклонил ходатайство об УДО для Крисевича.

Марат Гельман* был объявлен в розыск в конце 2022 года. По информации СМИ, в отношении него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). В конце 2024 года галериста внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Сам Гельман* родился в 1960 году в Кишиневе, а в России занимался публицистикой и коллекционированием, работал директором пермского Музея современного искусства. С 2014 года проживает в Черногории. В 2021 году был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

*Минюст внес Марата Гельмана в реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гельмана в перечень экстремистов и террористов

фото: Ника Самусик