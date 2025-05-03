Беглов вручил молодой семье из Мариуполя подарочный набор для новорожденного

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего визита в Мариуполь 2 мая посетил родильное отделение при больнице №2, где встретился с будущими матерями и презентовал подарочные наборы для новорожденных. В скором времени такие наборы собираются распространить и на Мариуполь. Компанию Беглову составил врио главы города Олег Моргун.

"Такие комплекты в Петербурге мы вручаем с августа прошлого города всем семьям, в которых есть новорожденные. Мы продумали состав набора вместе с врачами и родителями, включив в него необходимые вещи. Но главное в этом проекте – тепло и поддержка, которые мы хотим передать каждой молодой семье. Эта инициатива теперь получает продолжение в нашем городе-побратиме. Мы одна большая семья, и дети Донбасса – это и наши дети", - цитирует губернатора Беглова пресс-служба Смольного.

Первые детские наборы привезли в Мариуполь за несколько дней до визита Беглова. Губернатор предлагал распространить такую практику на город-побратим в конце марта 2025 года.

Такая мера поддержки начала действовать в Петербурге в августе 2024 года. Сейчас в набор входит порядка 12 предметов: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, музыкальная игрушка и другие детские товары. Подробнее о детских наборах - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что губернатор Беглов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным открыл монумент "Мариуполь – город воинской славы". Также глава Петербурга посетил несколько строящихся объектов.

Константин Леньков / Фото: Смольный