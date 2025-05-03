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Новости 11:07

Беглов вручил молодой семье из Мариуполя подарочный набор для новорожденного

фото ЗакС политика Беглов вручил молодой семье из Мариуполя подарочный набор для новорожденного

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего визита в Мариуполь 2 мая посетил родильное отделение при больнице №2, где встретился с будущими матерями и презентовал подарочные наборы для новорожденных. В скором времени такие наборы собираются распространить и на Мариуполь. Компанию Беглову составил врио главы города Олег Моргун. 

"Такие комплекты в Петербурге мы вручаем с августа прошлого города всем семьям, в которых есть новорожденные. Мы продумали состав набора вместе с врачами и родителями, включив в него необходимые вещи. Но главное в этом проекте – тепло и поддержка, которые мы хотим передать каждой молодой семье. Эта инициатива теперь получает продолжение в нашем городе-побратиме. Мы одна большая семья, и дети Донбасса – это и наши дети", - цитирует губернатора Беглова пресс-служба Смольного. 

Первые детские наборы привезли в Мариуполь за несколько дней до визита Беглова. Губернатор предлагал распространить такую практику на город-побратим в конце марта 2025 года. 

Такая мера поддержки начала действовать в Петербурге в августе 2024 года. Сейчас в набор входит порядка 12 предметов: видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, музыкальная игрушка и другие детские товары. Подробнее о детских наборах - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что губернатор Беглов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным открыл монумент "Мариуполь – город воинской славы". Также глава Петербурга посетил несколько строящихся объектов.

Константин Леньков / Фото: Смольный


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