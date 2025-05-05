В вестибюле "Парка Победы" вновь ищут признаки объекта культурного наследия

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) внес вестибюль станции метро "Парк Победы" в список зданий с признаками объектов, обратил внимание "Деловой Петербург" 5 мая. Соответствующий документ появился на сайте комитета.

Заявление на признание здания памятником градозащитники подали 28 апреля. Активисты выступают за его сохранение, так как вестибюль могут демонтировать во время реконструкционных работ. Это уже вторая попытка градозащитников включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия.

В прошлый раз активисты направляли соответствующее обращение в октябре 2024 года. Тогда вместе с "Парком Победы" памятником просили признать вестибюль станции "Электросилы",

Напомним, что в июне 2024 года в КГИОП поступило обращение о внесении в список выявленных объектов культурного наследия вестибюль станции Фрунзенская", который на тот момент уже был закрыт на реконструкцию. В июле того же года стало известно, что комитет не стал признавать здание памятником, после чего его начали разбирать.

Отметим, что в январе 2025 года КГИОП утвердил проект реконструкции станции "Парк Победы". Согласно ему, старый вестибюль станции снесут и построят новое здание высотой 11 метров. Реконструкцию "Парка Победы" планируется начать летом 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру