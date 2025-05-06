Депутат Госдумы предложил ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг

Представитель фракции ЛДПР в Государственной думе Андрей Свинцов считает возможным введение в будущем уголовной ответственности за рекламу эзотерических услуг. Для начала парламентарий предлагает ввести крупные штрафы, сообщает 6 мая ТАСС.

"Если эти товарищи не поймут, тогда мы дополним еще определенную статью уголовного кодекса, что за эту деятельность тоже будет уголовное наказание. На первом этапе это будут огромные штрафы - 500 тысяч рублей или миллион за каждый факт оказания такой услуги, а потом уже можно добавить еще и уголовное наказание в виде лишения свободы", - заявил Свинцов.

Андрей Свинцов является соавтором внесенного 24 апреля законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. В пояснительной записке к документу сообщается, что под такими услугами депутаты понимают, например, деятельность нумерологов, тарологов, медиумов, ведьм, астрологов, специалистов по феншуй и др. Авторы законопроекта заявляют, что эти практики не имеют научных подтверждений и могут вводить граждан в заблуждение. Во внесенном пакете документов не предлагается введение наказаний за рекламу таких услуг. Пока инициатива направлена на рассмотрение в профильный комитет.

В январе 2025 года Свинцов также вносил в Госдуму проект о запрете рекламы услуг тарологов. Депутат заявлял, что в 2024 году россияне потратили более 2 триллионов рублей на различные эзотерические практики, которые, по мнению, Свинцова основаны на вымыслах.

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