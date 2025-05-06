Медиаменеджера Горбунова допросили по делу о вымогательстве у Малькевича

Фото: ЗАКС.Ру

В Петроградском районном суде 6 мая состоялось очередное заседание по делу медиаменеджера Ильи Горбунова, обвиняемого в вымогательстве особо крупной суммы денег (п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ) у Александра Малькевича во время его избирательной кампании по довыборам в Законодательное собрание Петербурга. До сих пор свои доказательства представляла сторона обвинения, на этой стадии процесс был закрыт для слушателей из-за возможности оглашения секретной информации. Нынешнее заседание стало первым с начала февраля, на которое допустили публику.

Что вменяют Горбунову

По версии следствия, не позднее 27 мая 2024 года Горбунов потребовал от Малькевича сумму в размере 10-20 млн рублей в обмен на неразглашение неких "порочащих сведений" о нем. Позже фигурант будто бы выдвинул требования о передаче 4 млн рублей. Встречи с Малькевичем состоялись 11 и 21 июня, во время второй из них Горбунов был задержан. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, произошло это после получения от кандидата 1,5 млн рублей наличными под наблюдением силовиков.

Позже медиаменеджера также обвинили в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) из-за изъятого при обыске в его квартире пакетика с запрещенным веществом растительного происхождения.

Сам Горбунов на прошедшем заседании отрицал факт вымогательства и говорил, что якобы намеревался оказывать Малькевичу пиар-услуги во время предвыборной кампании. Также он отвергал обвинения в хранении наркотиков и заявил о неприязненном отношении к ним.

Две встречи и задержание

По версии подсудимого, в мае 2024 года к нему обратился знакомый, с которым он и Малькевич прежде работали в структурах медиахолдинга "Патриот". Знакомый якобы настойчиво попросил его поучаствовать в избирательной кампании Малькевича.

— Он прямо настаивал, достаточно долго, я отказывался. Мне с Малькевичем работать не хотелось, — рассказал подсудимый.

После этого, по заявлению фигуранта, он "примерно каждую неделю" встречался с бывшим коллегой, который будто бы продолжал просить его о помощи с пиар-сопровождением кампании.

Как уточнил Горбунов, сам он предполагал, что речь здесь могла идти о размещении публикаций и о возможности проведения консультаций. "У меня было два своих СМИ <...> и у меня были в них были Telegram-каналы, и был Telegram-канал <...> моей фирмы", — говорил он, отвечая на вопросы адвоката.

Первая встреча с Малькевичем, по оценке фигуранта, прошла "достаточно позитивно". Собеседник якобы просил о совместной работе, в ответ на что Горбунов озвучил цифру в размере 4 млн рублей в качестве платы за работу по его "раскрутке" как кандидата на выборах.

На прямой вопрос адвоката о том, требовал ли он от Малькевича лично или через посредника деньги за прекращение публикации негативных материалов, Горбунов ответил отрицательно. Аналогичным образом он ответил на вопрос о том, называл ли кому-либо из них сумму в размере 10-20 млн рублей, вымогательство которых ему вменяется.

Вторая встреча состоялась через 10 дней после первой. Подсудимый заявил, что планировал на ней заключить договор и обсудить, "что вообще Малькевич хочет" от него. Решение работать с кандидатом он объяснил тем, что они "не чужие люди" и ранее "работали как коллеги".

Беседа продлилась недолго, ее прервали ворвавшиеся в помещение силовики. По словам Горбунова, передача денег на встрече не предполагалась. При этом он настаивал, что средства должны были поступать только в безналичной форме из избирательного фонда в рамках предполагаемого к заключению договора. По его словам, принесенную Малькевичем наличность он переложил на диван, не пересчитывая.

Также Горбунов рассказал об обстоятельствах обыска в снимаемой им квартире. Из показаний следовало, что сам обыск проводили только в одной из комнат. Он затруднился сообщить, где была обнаружена коробочка с запрещенным веществом. По собственному заявлению, в тот момент он сидел на диване с ребенком, при этом был пристегнут наручниками к одному из силовиков.

Горбунов о себе и других

В своем выступлении подсудимый заявил, что был в нейтральных отношениях с Малькевичем, "но были негативные моменты". С посредником он был знаком близко, они общались и "дружили семьями".

При этом Горбунов выразил мнение о возможности оговора со стороны обоих. Отметим, что Малькевич выступал в суде при закрытых дверях 11 февраля. По завершении заседания он заявил ЗАКС.Ру, что не испытывает личной неприязни к Горбунову, а сама ситуация вызывает в нем чувство грусти.

О своей трудовой деятельности подсудимый поведал, что "в основном занимался [работой] против западных спецслужб, оппозиции и всего остального, в частности, СБУ и ВСУ", а также был задействован на выборах, где вместе с коллегами "убирали оппозицию". В закрытом ныне издании "Народные новости", чью деятельность связывали с персоной бизнесмена Евгения Пригожина, он занимал должность креативного директора. Там он, по собственному признанию, готовил "большие расследования" против "западной оппозиции", российской оппозиции и Украины.

В конце заседания адвокаты ходатайствовали о приобщении к материалам дела характеристик на подзащитного и об истребовании судом сведений касательно вызова бригады скорой помощи в УМВД по Петроградскому району, куда был доставлен Горбунов после задержания. Как неоднократно заявлял на заседании подсудимый, при задержании к нему применили силу. Прокурор против истребования не возражала, но отметила, что факт применения физической силы и спецсредств к Горбунову правоохранителями не оспаривался. Суд ходатайства удовлетворил и назначил следующее заседание на 13 мая.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру