Суд отправил под арест пытавшегося облить краской памятник в Купчино

Фрунзенский районный суд Петербурга на 10 дней отправил в спецприемник Вячеслава Лавина, задержанного в конце апреля в сквере 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения недалеко от проспекта Славы со следами краски на одежде, сообщила 6 мая Объединенная пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, Лавин и еще один мужчина были задержаны при попытке облить памятник белой краской. В протоколе указано, что задержанный был пьян, нецензурно выражался, отказывался выполнять требования полицейских и хватался за их форму.

Лавин во время заседания вину признал, но заявил, что не помнит событий того дня. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и неповиновению полиции (ч.2 ст.20.1 КоАП РФ) и отправил под арест на 10 суток.

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