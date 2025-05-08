Потехина: в Петербурге не будут ограничивать интернет на праздники

Оперативный штаб Петербурга не намерен ограничивать работу интернета и связи в городе во время подготовки и проведения мероприятий в честь Дня Победы, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Соответствующую информацию чиновница направила в ответ "Деловому Петербургу" 8 мая.

Вопрос о планах ограничить в Петербурге доступ к мобильному интернету и связи издание направило в Смольный днем ранее. Тогда же в комитете по информатизации и связи "Деловому Петербургу" заявили, что по их линии никаких ограничений не предвидится.

При этом о возможных перебоях в интернет-соединении в центре Петербурга 7 мая сообщил подведомственный комитету по транспорту Городской центр управления парковками (ГЦУП). В учреждении посоветовали водителям заранее пополнить свой парковочный счёт либо оплачивать стоянку с помощью СМС или через паркоматы.

Отметим, что сбои в работе мобильного интернета в период подготовки ко Дню Победы наблюдались в Москве и Московской области. Кроме того, жители московского региона еще 5 мая получили уведомление о возможных проблемах с доступом в Сеть от РСЧС. Там потенциальные перебои объяснили "обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий".

Напомним, что в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, в нескольких районах Петербурга запретили управлять электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности с 6 по 10 мая. Как позднее сообщили в комтрансе, правоохранители смогут задерживать нарушителей запрета, а также изымать их транспортные средства.

Анастасия Луценко, фото: unsplash