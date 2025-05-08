Дрозденко вновь возглавил "Бессмертный мотополк"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в очередной раз возглавил мотопробег "Мы помним", посвященный Дню Победы, сообщила пресс-служба администрации региона 8 мая. Он проходит в регионе десятый раз.

Впервые мотопробег состоялся в Ломоносовском районе. Более полусотни байкеров, среди которых были губернатор и его жена Ирина, стартовали на Ораниенбаумском пятачке. Финальной точкой маршрута стал мемориал "Январский гром" - там участники вместе с главой региона и жителями Ломоносовского района возложили цветы.

"Бессмертный мотополк в год 80-летия Победы — на земле тяжелейших боев: здесь, в Ломоносовском районе всю блокаду держал осаду Ораниенбаумский пятачок, здесь, к защитникам внешних островов Финского залива, проходила Малая Дорога жизни, отсюда в 1944 развивалось освобождение Ленинграда и области", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Бессмертный мотополк" - неофициальное наименование мотопробега. По словам Дрозденко, его так называют между собой сами участники. На время проведения "Бессмертного мотополка" они закрепляют на переднюю часть своих мотоциклов портреты членов семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Напомним, что 9 мая в Ленобласти также пройдет акция "Бессмертный полк" в формате традиционного шествия. В 2023 и 2024 году мероприятие переносили в онлайн-формат по "соображениям безопасности". В Петербурге акция также пройдет очно впервые с 2022 года.

фото: Telegram-канал Дрозденко