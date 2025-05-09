Как прошел "Бессмертный полк" в 2025 году в Петербурге

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

"Бессмертный полк" после трех лет в онлайне вернулся на Невский проспект. По подсчетам Смольного, в нем приняли участие более 1,1 млн петербуржцев. Шествие стартовало вскоре после парада Победы с площади Восстания до Дворцовой. Как прошел "Бессмертный полк" в Петербурге в 2025 году - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

Старт шествия "Бессмертного полка" в Петербурге был запланирован на 14:00, однако начало движение задержалось на несколько минут - губернатор Петербурга Александр Беглов в это время общался с ветеранами на ретроавтомобилях. Вместе с ним блокадников приветствовал спикер Заксобрания Александр Бельский.

Председатель Заксобрания Александр Бельский и губернатор Петербурга

Александр Беглов

Сама колонна к тому времени уже сформировалась. Первыми шли волонтеры со знаменем Победы, следом почетный караул и оркестр, а затем блок, состоящий из участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов правительства, чиновников, представителей религиозных конфессий. Кроме них плечом к плечу шли депутаты Государственной думы Сергей Боярский, Александр Тетердинко и Михаил Романов. Остальные петербуржцы, которые решили принять участие в акции, шли отдельно. От упомянутой первой группы их отделял промежуток примерно в полкилометра. Отметим, "с народом" прошли Невский проспект большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга. Например, Михаил Амосов и Павел Иткин прошли по Невскому с членами семьи. Также в толпе с портретом предка прошел Александр Малькевич. Многие парламентарии предпочли посетить праздничные мероприятия в своих избирательных округах.

Депутат Павел Крупник, спикер Александр Бельский, губернатор Александр Беглов и митрополит Варсонофий

Вице-губернатор Борис Пиотровский

Депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Александр Тетердинко

Главный редактор газеты "Петербургский дневник" и руководитель петербургского штаба акции "Бессмертный полк" Кирилл Смирнов

Как и в прошлые годы, шествие собрало тысячи зрителей, которые наблюдали за шествием с тротуара. Некоторые участки Невского проспекта были совсем закрыты для пешеходов - некоторым пришлось наблюдать за происходящим из арок или, например, из-под коммунальной техники, с помощью которой перекрывали прилегающие улицы.

Почетный караул несет штандарты фронтов Красной армии

Петербуржцы у Гостиного двора

Движение по некоторым участкам тротуаров на Невском проспекте ограничили

Военный оркестр

Коммунальная техника на углу Невского проспекта и Садовой улицы

Главе колонны потребовалось чуть меньше часа, чтобы добраться до Дворцовой площади. Там собравшихся ожидал праздничный концерт с участием Александра Розенбаума.

По окончании шествия на Дворцовой площади горожан ожидал праздничный концерт

Депутат Александр Малькевич принял участие в шествии в общей колонне

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру