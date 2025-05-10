Беглов встретил президента Венесуэлы Мадуро на Московском вокзале

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл 10 мая в Петербург утренним поездом из Москвы, где принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На перроне зарубежного лидера встретил губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации главы города.

В приветственной речи градоначальник выразил признательность Мадуро за визит и рассказал о поддержке российским обществом борьбы венесуэльцев за независимость от Испании в XIX веке.

"В Петербурге знают о героической борьбе венесуэльского народа за независимость. В нашем городе установлен памятник национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда в Парке 300-летия Петербурга. Мы чтим память великого героя вашего народа — Симона Боливара", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

В графике Мадуро обозначены посещение Пискаревского мемориального кладбища, экспозиции патриотического объединения "Ленрезерв", посещение Эрмитажа и экскурсия по Смольному. Кроме того, в Смольном должна состояться рабочая встреча Беглова и Мадуро.

Ранее Петербург посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. При его участии была открыта выставка в Смольном. Среди прочего в ходе визита Беглов выразил готовность Петербурга делиться с Кубой наработками по мониторингу за происходящим на улицах.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного