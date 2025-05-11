Петербург и Каракас могут подписать соглашение о сотрудничестве

Правительство Петербурга прорабатывает проект соглашения о сотрудничестве вместе с мэрией столицы Венесуэлы Каракаса, стало известно из сообщения Смольного. Соответствующее заявление сделал губернатор Александр Беглов в ходе рабочей встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

На встрече Мадуро высказался за работу по направлениям, которые позволят сблизить его страну и Россию. В частности, он заявил о стремлении поскорее связать побратимскими узами Петербург с одним из регионов Венесуэлы.

"В Венесуэле у Петербурга пока нет города-партнера. Сейчас вместе с мэрией Каракаса мы прорабатываем заключение соглашения о сотрудничестве", — откликнулся Беглов.

Согласно сообщению Смольного, в прошлом году импорт из Венесуэлы в Петербург увеличился в семь раз. Из южноамериканской страны поступают какао и сахар, обратно из города идет фармацевтическая продукция. Среди прочего, рассматривается возможность установления прямого авиасообщения между Петербургом и городами Венесуэлы.

О прибытии Мадуро в Петербург стало известно утром 10 мая. На Московском вокзале поезд с зарубежным лидером встречал губернатор Беглов.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного