Черемных выясняет, какие предприятия в Петербурге не получили экологические разрешения

Председатель петербургского отделения партии "Зеленые" Кристина Черемных направила обращение руководителю Северо-Западного управления Росприроднадзора Михаилу Кузьминых с просьбой предоставить список предприятий и компаний первой категории негативного воздействия на окружающую среду, которые ведут свою деятельность без комплексных экологических разрешений (КЭР) на территории Петербурга. Копия обращения есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Черемных в своем письме ссылается на публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой говорилось, что на середину апреля 2025 года на государственном учете в России находилось более 5,1 тысяч предприятий, которым необходимо получить экологические разрешения, однако соответствующие документы оформили только 3,2 тысячи объектов.

Лидер петербургских "Зеленых" интересуется, сколько и какие именно объекты без КЭР из оставшихся 1,9 тысяч организаций находятся в Петербурге, а также просит сообщить о планируемых надзорных мероприятий в отношении них.

В России предприятия, которые негативно влияют на окружающую среду, обязаны оформлять комплексное экологическое разрешение с 2002 года. Документ выдается сроком на семь лет. Сегодня к организациям, которые не оформили КЭР до 1 января 2025 года, применяется повышенный коэффициент к плате за негативное воздействие на экологию и за выбросы и сбросы.

Константин Леньков / Фото Смольный