Доходы бюджета Петербурга составили треть от плана на 2025 год

По состоянию на 1 мая в бюджет Петербурга поступило 448,5 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем Telegram-канале. Это 33,8 % от плана на 2025 год, уточнил чиновник.

Собственные доходы бюджета составили 436 млрд рублей. Из них на налоговые поступления в городскую казну пришлось почти 400 млрд рублей. Относительно первых четырех месяцев 2024 года темп роста доходов составил 148,9 %.

"Подобный рост обусловлен переходящими платежами с апреля на май 2024 года. В сопоставимых условиях темп роста доходов за январь-апрель 2025 года составляет 105,8 %", — объяснил вице-губернатор.

Платежи по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций составили 289,3 млрд рублей, что равняется 66,4 % от налоговых и неналоговых поступлений. Из них поступления от НДФЛ принесли 151,3 млрд, а от доходов организаций — 138 млрд рублей. Еще 54,2 млрд рублей дали казне поступления от специальных налоговых режимов для малого бизнеса, 39,6 млрд — от имущественных налогов и 37,4 млрд рублей — от неналоговых доходов.

Расходы бюджета с января по конец апреля составили 396,3 млрд рублей, что соответствует 26,5 % от годового плана.

Согласно закону о бюджете Петербурга на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, в этом году поступления в казну должны составить 1,33 трлн рублей, а расходы — 1,49 трлн рублей. Дефицит бюджета установлен в размере 163,1 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру