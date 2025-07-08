Еще один протокол из-за шпаргалок на ЕГЭ зарегистрировали в Петербурге

Судебный участок № 43 Калининского района Петербурга зарегистрировал еще один протокол из-за нарушений в ходе проведения ЕГЭ (п. 4 ст. 19.30 КоАП РФ), обратила внимание "Фонтанка.ру" 8 июля. Карточка дела об административном правонарушении появилась на сайте мировых судей Петербурга 8 июля.

Как рассказали изданию в объединенной пресс-службе судов города, протокол был составлен в отношении ученицы 11 класса. У девушки якобы была обнаружена шпаргалка во время сдачи ЕГЭ по русскому языку.

Часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ, по которой был составлен протокол, подразумевает умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации. Максимальное наказание за такое правонарушение – штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Ранее глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказывала, что в Петербурге были зарегистрированы четыре протокола о нарушениях в ходе сдачи ЕГЭ. Два из них были составлены в отношении школьников, еще два – в отношении учительниц. Как сообщила Лебедева позднее, административные дела в отношении преподавательниц были прекращены, они отделались устным замечанием.

Анастасия Луценко, фото: unsplash