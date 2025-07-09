В доходном доме Лейхтенбергского горело окно

Сотрудники МЧС потушили пожар в доходном доме Н. Н. Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице, сообщила пресс-служба ведомства 9 июля. Горел оконный проем.

Как говорится в публикации, сообщение о пожаре в доме № 28 по улице Большой Зелениной поступило в МЧС в 15:10. Как выяснили на месте сотрудники ведомства, в шестикомнатной квартире загорелся оконный проем. Судя по видео с место происшествия, пожар произошел на верхнем этаже здания. Общая площадь горения составила 12 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в 15:57. В его тушении были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава. В пресс-службе отметили, что информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Доходный дом Н. Н. Лейхтенбергского является объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1904-1905 годах. Оно выполнено в стиле петербургского модерна, а его декор характерен для стиля ар-нуво. До революции 1917 года в доме проживали различные деятели искусства и науки, в частности, скульптор Артур Обер, художник Иван Пархоменко, профессор Михаил Рейснер, писательница и журналистка Лариса Рейснер. Сейчас здание является многоквартирным жилым домом.

На верхнем этаже здания располагается мастерская. Как подчеркнула "Фонтанка.ру", в течение 20 лет там проживал петербургский художник Валерий Гриднев, однако в 2022 году ему предложили покинуть помещение. Ожидалось, что мастерская перейдет дирижеру Теодору Курентзису.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру