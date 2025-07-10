Суд прекратил производство по делу "Подписных изданий" о пропаганде ЛГБТ*

Куйбышевский районный суд Петербурга 10 июля прекратил производство по административному делу в отношении книжного магазина "Подписные издания", передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Организацию хотели привлечь к ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* (ч. 1 ст. 6.21 КоАП). Заседание проходило без слушателей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, книги, в которых правоохранители заподозрили признаки нарушений, были обнаружены в магазине еще в апреле 2025 года. Суд решил, что производство по делу должно быть прекращено из-за истечения сроков давности.

В мае суд оштрафовал книжный магазин за пропаганду нетрадиционных отношений на 800 тысяч рублей. За месяц до этого силовики провели обыск в "Подписных изданиях", в результате которого правоохранительные органы изъяли несколько книг.

В середине июня Куйбышевский районный суд оштрафовал директора "Подписных изданий" Елену Орлову на 20 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной на территории России иностранной организации. (ст. 20.33 КоАП РФ). Тогда поводом для штрафа стала покупка неизвестным книги, которая была издана при поддержке организации, деятельность которой российскими властями была признана нежелательной.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру