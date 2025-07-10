Следователи узнали о "мертвых" душах в петербургском детсаде

Двум сотрудницам одного из детских садов в Василеостровском районе Петербурге предъявлено обвинение по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), совершенном группой лиц в особо крупном размере, сообщили 10 июля в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, заведующая детским садом и ее заместитель вступили в сговор с целью хищения денежных средств, выделяемых на зарплату сотрудников. Они действовали с 2022 по 2024 год, полагают в СК.

"Введя в заблуждение одну из сотрудниц, они убедили её отдавать им часть заработной платы. В результате вышеуказанных действий фигурантки незаконно получили около 430 тысяч рублей", - заявили в СК.

Также уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 285 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) возбуждено в отношении заместителя заведующей и одной из сотрудниц.

"Следствием установлено, что фигурантка в период с 2022 года по 2024 год фиктивно трудоустроила своего знакомого на должность рабочего в детский сад, который, не исполняя трудовых обязанностей, получал заработную плату. За указанный период ими было получено более 1 миллиона рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении Следкома.

Все фигуранты дела задержаны. В их домах проведены обыски. Все признали вину, отметили в Следственном комитете.

Ранее в Смольном подготовили проект закона о введении регулярных проверок в учреждениях органов государственной власти и подведомственных им учреждениях для борьбы с фиктивным трудоустройством.

Константин Леньков / Фото Следком