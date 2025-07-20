Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Петербурга Меркина

Пресс-служба Смольного 20 июля опубликовала соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова в связи с кончиной почетного гражданина города Зиновия Меркина. Свой знак почетного гражданина Меркин получил в конце мая.

"Наш город понес большую утрату. На 102 году ушел из жизни Почётный гражданин Санкт‑Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Совета Ленинградской Армии народного ополчения Зиновий Леонидович Меркин. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам", - говорится в тексте обращения Беглова.

В публикации подчеркивается, что 17-летний Меркин отправился на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. В ходе войны он принял участие в боях на Невском пятачке, Курской дуге, на Кавказе, а также на территории Румынии и Германии. Кроме того, Меркин участвовал в освобождении Украины и Польши. Окончание Великой Отечественной войны он застал в Берлине.

После Победы Меркин вернулся в Ленинград. В родном городе он в течение порядка 50 лет трудился на промышленных предприятиях. В 90-е годы Меркин начал общественную работу в совете Ленинградской армии народного ополчения, где до последних дней занимался патриотическим воспитанием молодежи.

За свои заслуги Меркин был удостоен ряда государственных наград, в частности, ордена Отечественной войны, Красной Звезды и медали "За оборону Ленинграда". В 2024 году президент России Владимир Путин наградил Меркина орденом Почета за активную общественную деятельность и воспитание молодежи, а в 2025 году – медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

В конце мая Меркин стал одним из трех человек, удостоенных звания почетного гражданина Петербурга. Вместе с ним знаки почетных граждан получили глава объединения "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев. На церемонии вручения присутствовали депутаты Заксобрания Петербурга и Госдумы, члены правительства города, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Напомним, что в 2025 году в качестве кандидатов на получение звания почетного гражданина Петербурга были предложены пять человек. Однако в конце апреля глава Совета ветеранов-однополчан Ленинградской армии народного ополчения Екатерина Тутурова и директор публичной библиотеки имени В. В. Маяковского Зоя Чалова сняли свои кандидатуры.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру