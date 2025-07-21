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Новости 21 июля 2025, 12:20

Вице-губернатор Кропачев проведет прямую линию 24 июля

фото ЗакС политика Вице-губернатор Кропачев проведет прямую линию 24 июля

Новым гостем прямой линии правительства Петербурга станет вице-губернатор Сергей Кропачев, который курирует в городе работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитета по тарифам. Он ответит на вопросы горожан 24 июля, в 20:00, сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях. 

Трансляция будет проходить на телеканале "Санкт-Петербург", а также в паблике Смольного в социальной сети VK. Вопросы для прямой линии будут собирать с личной страницы Кропачева, а также по телефону 8 (812) 246-79-49. 

Напомним, в последний раз Кропачев проводил прямую линию по вопросам отопительного сезона в октябре 2024 года.

Сергей Кропачев был назначен на должность вице-губернатора в феврале 2024 года. Он занялся вопросами, которыми ранее занимался вице-губернатор Сергей Дрегваль.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Кропачев Сергей Николаевич






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