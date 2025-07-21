Комитет по инвестициям оценил ход строительства трамвайной линии "Славянка"

Сотрудники трех комитетов Смольного вместе с петербургским Госстройнадзором осмотрели ход строительства трамвайной линии "Славянка", сообщила 21 июля пресс-служба петербургского комитета по инвестициям. Осмотр стартовал на Балканской площади и завершился в Шушарах.

Выездное совещание состоялось 18 июля, оно было организовано комитетом по инвестициям. В осмотре также приняли участие сотрудники комитета финансов, комитета транспортной инфраструктуры и Госстройндзора.

Как отмечается в публикации, на Балканской площади, где стартовало совещание, идет строительство конечной остановки трамвайной линии. В здании ведутся работы по устройству фасадов и кровли, уже были установлены окна. Завершилось совещание в Шушарах, где ведется возведение депо "Славянки". Там уже завершили работы по устройству фундаментов котельной, а также установили основные конструкции сооружений комплекса.

В пресс-службе комитета рассказали, что на путепроводе через Витебский проспект завершили устройство опор, подпорных стен и установили пролетное строение над проспектом. В свою очередь, на путепроводе через железнодорожные пути Витебского направления установили семь опор, а на путепроводе через Московское шоссе и КАД – 25 опор. Кроме того, на путепроводе через КАД смонтированы пролетные строения.

Как подчеркнули в пресс-службе, на отдельных участках уже собрали рельсо-шпальные решетки и установили опоры контактной сети. Наконец, ведутся работы по канализированию Волковского канала, а также строительство мостов через реки Волковку, Кузьминку и Славянку.

В комитете по инвестициям напомнили, что общая протяженность трамвайной линии превысит 21 км. Проект строительства трамвайной линии включает в себя возведение трех мостов, четырех путепроводов, трамвайного депо, остановочных пунктов и приобретение 22 низкопольных трамваев.

Первую очередь трамвайной линии "Славянка" от станции метро "Купчино" до поселка Шушары планируют запустить до конца 2025 года. Об этом в конце марта заявлял глава комитета по инвестициям Иван Складчиков. Движение до микрорайона Славянка ожидают пустить в 2026 году.

Напомним, что строительство трамвайной линии стартовало в августе 2022 года. Тогда бывший вице-губернатор Максим Соколов обещал, что окончание первого этапа строительства состоится в 2024 году. В октябре 2024 года петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство до 14 октября 2026 года.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба комитета по инвестициям