Сотрудники Следкома и Смольного встретились с жителями Парголово из-за "отстойника"

Заместительница руководителя ГСУ СК России по Петербургу Екатерина Гилина провела выездной прием жителей поселка Парголово по вопросу строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов рядом со сквером на Заречной улице, сообщила пресс-служба ведомства 22 июля. На встрече также присутствовали сотрудники комитета имущественных отношений (КИО), замглавы администрации Выборгского района, представители подрядчика и ГКУ "Организатор перевозок".

Как говорится в публикации, жители Парголово отметили, что рядом с местом, где собираются разместить ОРП, находятся жилые дома, сквер, а также спортивная площадка и места для отдыха, которые построили сами жители. По словам недовольных строительством, они опасаются, что шум и выхлопные газы от автобусов, прибывающих в "отстойник", негативно скажутся на состоянии их здоровья.

В пресс-службе Следкома подчеркнули, что в ходе встречи Гилина обратилась к представителю районной администрации (судя по видео, в разговоре принимал участие замглавы Выборгского района Павел Рыбчак) с требованием принять меры для разрешения спорной ситуации. В частности, она призвала рассмотреть вопрос переноса ОРП в другое место. В публикации отметили, что в ближайшее время руководство петербургского Следкома проведет повторный прием граждан по этому вопросу.

Напомним, строительство ОРП на территории поселка Парголово началось еще в 2023 году. Тогда на фоне недовольства жителей году петербургские следователи дважды возбуждали дело о халатности (ст. 293 УК РФ), однако оба раза соответствующие постановления отменялись прокуратурой. Подробнее о ситуации с "отстойником" в 2023 году — читайте в материале ЗАКС.Ру.

В начале июля приостановленные работы на объекте возобновились. Тогда местные жители записали видеообращение в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина, после чего председатель СК поручил вновь возбудить уголовное дело. Отметим, что конфликт из-за возобновившейся стройки дошел до рукоприкладства. Выборгский районный суд Петербурга отправил под домашний арест трех жителей Парголово, обвиняемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, 18 июля они якобы подрались с сотрудниками "Организатора перевозок" из-за строительства отстойно-разворотной площадки (ОРП) для автобусов в поселке Парголово.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургского Следкома