Кропачев заявил о невозможности отказа от летних отключений горячей воды

Полностью отказаться от отключений горячей воды в Петербурге невозможно из-за нехватки источников теплоснабжения, заявил в эфире прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" вице-губернатор Сергей Кропачев. Новые источники тепла, в случае их строительства, окажутся нерентабельными, следует из его слов.

— Для этого нужно построить много источников теплоснабжения, которые по сути по своей будут неокупаемые, будут не нужны. Они будут нужны только именно в этот период, для того, чтобы переключиться на них, — заявил Кропачев в ответ на прозвучавший в эфире вопрос.

Вице-губернатор высказал мысль о том, что в этой связи более приоритетной кажется замена устаревшего оборудования. Также он заявил о том, что без отключения горячей воды никак нельзя подготовить существующую инфраструктуру к предстоящему холодному времени.

По словам Кропачева, около 67 % зданий в Петербурге отключают от горячей воды на срок от 11 до 14 дней. Жители еще 8 % зданий существуют без горячей воды от пяти до 10 дней. Только четверть домов Петербурга отключают от горячего водоснабжения на срок от одного до четырех дней, следовало из слов вице-губернатора.

В ходе прямой линии Кропачев также пообещал дать поручение усилить контроль за сроками проведения работ, касающихся снабжения горожан горячей водой.

Ранее Кропачев заявил на прямой линии о том, что сети теплоснабжения в Петербурге должны быть готовы к 1 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру