Беглов принял участие в молебне в честь Дня ВМФ в Кронштадте

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 июля принял участие в торжественном молебне, посвященном Дню Военно-морского флота и прибытию в Петербург мощей Святого праведного воина Федора Ушакова, сообщила пресс-служба Смольного. Богослужение состоялось в Кронштадте.

Молебен в Морском Никольском соборе возглавил епископ Кронштадтский Вениамин. Помимо Беглова, в богослужении также принял участие Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"Каждый год в Кронштадт прибывают мощи Святого Праведного воина Фёдора Ушакова. А сегодня у нас еще один праздник. В этот день впервые в Кронштадт была доставлены главная икона российского флота – образ Святого Апостола Андрея Первозванного и его десница. <…> Сегодня воины-моряки с честью несут службу, принимают участие в специальной военной операции. Победа будет за нами", - сказал Беглов в ходе церемонии.

Губернатор напомнил о роли краснофлотцев в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что во время блокады Кронштадт защищал Ленинград, внося свой вклад в Победу. Наконец, Беглов отметил, что сегодня российские моряки охраняют морские рубежи России, продолжая дело своих отцов и дедов.

После молебна губернатор вручил памятные знаки "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга" присутствовавшим на богослужении участникам СВО.

Часть своей речи Беглов посвятил флотоводцу Федору Ушакову, чьи мощи традиционно привозят в Петербург в преддверии Дня ВМФ. Он подчеркнул, что в 2025 году отмечается 280 лет со дня рождения адмирала. Беглов также напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин открыл в Петербурге памятник Ушакову на площади Труда. После богослужения губернатор возложил цветы к памятникам Ушакову и адмиралу Степану Макарову в Кронштадте, а также к стеле "Город воинской славы".

Напомним, ранее стало известно, что в этом году на Дворцовой площади не состоится праздничный концерт в часть Дня Военно-морского флота. Вместо этого культурная программа была перенесена в Кронштадт. Ранее ряд СМИ также сообщали, что в 2025 году могут отменить Главный военно-морской парад, однако официального заявления от властей Петербурга пока не поступало.

фото: сайт Смольного