Суд приостановил работу медцентра из-за случая туберкулеза в детском лагере

Ленинский районный суд приостановил на 60 суток деятельность ООО "ГорЗдрав" по делу о нарушении законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщила 29 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело касается инцидента с закрытием детского лагеря "Военмех" из-за обнаружения там сотрудника с туберкулезом.

О регистрации в суде дела стало известно днем ранее. Как сообщалось, 17 июля региональный Центр гигиены и эпидемиологии зафиксировал у работника детского оздоровительного лагеря случай диссеминированного туберкулеза легких МБТ (+). При этом в конце апреля тот же сотрудник получил от "ГорЗдрава" заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе.

В отношении медцентра провели расследование, в ходе которого выявили ряд нарушений, связанных с нарушением санитарных правил и гигиенических нормативов, а заодно в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщала ранее пресс-служба судов.

Информация о закрытии лагеря "Военмех" из-за зараженного сотрудника появилась 18 июля. Учреждение располагается в Выборгском районе Ленинградской области. Прибывших перед этим на отдых детей распределили по другим лагерям, некоторых домой забрали родители.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру