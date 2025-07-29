"Фонтанка": Комтранс подтвердил повышение тарифов с 8 августа

Начиная с 8 августа в Петербурге подорожает стоимость проезда в общественном транспорте, сообщила 29 июля "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет по транспорту. В среднем повышение тарифов составит 6,5 %.

Так, разовый проезд в метрополитене подорожает с 81 до 86 рублей, поездка в наземном транспорте обойдется в 80 рублей вместо нынешних 75 рублей. Стоимость проезда по карте "Подорожник" составит 60 рублей, причем как в метро, так и в наземном транспорте. Сейчас она равняется 56 и 51 рублю соответственно.

В то же время стоимость именного месячного проездного билета на все виды транспорта останется без изменений. Пополнить его можно будет по-прежнему за 797 рублей.

Информация о возможности подорожания проезда уже в следующем месяце появилась в СМИ на прошлой неделе, 25 июля. Накануне на сайте Смольного появились распоряжения комитета по тарифам, согласно которому изменение стоимости проезда будет допускаться не только в начале года, но и досрочно. Условием для этого обозначено отклонение уровня инфляции на 3 % и выше от существующего прогноза.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру