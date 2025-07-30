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Новости 30 июля 2025, 13:50

Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest

Доступ к сервису по замеру скорости и качества Speedtest был ограничен в России, сообщил 30 июля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. 

В надзорном органе пояснили, что блокировка произошла "в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи".  Как пишет ТАСС, в Роскомнадзоре порекомендовали пользоваться отечественными сервисами. В качестве примера там назвали "Просеть" - сервис, разработанный подведомственным РКН Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования. 

Депутат Государственной думы Антон Немкин в беседе в РИА Новости заявил, что блокировка сервиса Speedtest была вызвана необходимостью пресечения утечек данных за рубеж. 

"Этот сервис, хоть и выглядит как простой инструмент для проверки скорости интернета, собирает весьма чувствительные технические данные о работе сетей, маршрутах и параметрах соединений. Учитывая, что Ookla - американская компания, вся эта информация может запросто попасть в распоряжение иностранных спецслужб", - заявил парламентарий. 

фото pixabay


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