Коммунальщики усилили полив улиц из-за аномальной жары в Петербурге

Более 10 тысяч кубометров воды в сутки используют дорожные учреждения комитета по благоустройству Петербурга в жаркие июльские дни, сообщили 30 июля в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с аномально жаркой погодой, поэтому коммунальным бригадам поручено усилить орошение улиц города", - пояснили в комблаге.

Орошение улиц требуется для охлаждения дорожного покрытия и во избежание его деформации. Кроме того, как отметили в комитете, вода помогает насытить влагой воздух и сделать его "более пригодным для жизни".

Всего с начала лета коммунальщики уже использовали для очистки и орошения улиц более миллиона кубометров воды.

Напомним, ранее из-за установившейся погоды в Северной столице глава регионального отделения "Справедливой России - За правду" Надежда Тихонова направила обращение вице-губернатору Кириллу Полякову. Политик попросила чиновника обратить внимание на жалобы петербуржцев на жару в общественном транспорте. А депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев в свою очередь призывал разработать рекомендации по летней форме одежды для работников служб доставки.

фото ЗАКС.Ру