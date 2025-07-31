"Новые люди" предложили сделать бесплатной парковку по праздникам и воскресеньям

Депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин разработали законопроект, устанавливающий единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах, сообщил 31 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Инициативу должны внести в Госдуму в ближайшие дни.

По данным издания, законопроект "Новых людей" вносит поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". Депутаты предлагают предоставить возможность бесплатно размещать автомобили на платных парковках на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в воскресенья, а также в праздничные дни.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сейчас российские регионы самостоятельно устанавливают правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в такие дни. Авторы инициативы считают, что законопроект поможет избежать неравенства между субъектами РФ.

Отметим, что в Петербурге плата за парковку взымается в том числе в выходные и праздничные дни. В 2024 году фракция "Яблоко" в городском Заксобрании вносила законопроект, устанавливающий периоды свободной стоянки на платных парковках (с 20:00 до 08:00 по рабочим дням и субботам и круглосуточно в воскресенье и праздничные дни), однако инициатива не была поддержана губернатором Александром Бегловым.

В январе 2025 года фракция "Яблоко" вновь выступила с этим предложением, однако в марте законопроект был снят с повестки дня.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру