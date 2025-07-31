Как организовано экопросвещение в МО "Ульянка"

Муниципальное образование "Ульянка", расположенное на территории Кировского района, за последние годы сформировало образ одного из самых экологически-ориентированных муниципалитетов в Петербурге. Сегодня органами местного самоуправления реализуется сразу несколько программ экологической направленности, в рамках которых муниципалы не только помогают местным жителям более ответственно подходить к вопросу переработки отходов, но вовлекают в эту сферу еще больше людей.

Уже несколько лет в МО "Ульянка" проходит сбор макулатуры. Жители округа могут принести для утилизации старые журналы, газеты и другую бумагу. В акции также принимают участие сотрудники местной администрации. Только за 2024 год таким образом удалось собрать 1806 килограммов макулатуры — в среднем по 150 килограммов в месяц, однако иногда это число может достигать почти 300 килограммов. В рамках сотрудничества с общественной организацией за переданную на переработку макулатуру МО получает саженцы деревьев и кустарников. Так, в мае 2025 года в Ульянке при участии местных жителей, активистов и депутатов местного совета высадили аллею каштанов на улице Бурцева. Ежегодно муниципалы получают порядка 10-15 саженцев.

Еще в муниципалитете на протяжении четырех лет проводилась сезонная акция по утилизации новогодних елок, которую курировал в округе депутат Павел Кондрашов. В январе у здания местной администрации любой желающий может сдать хвойное дерево, из которого сделают щепу для подкормки и подстилки для конных клубов и центров реабилитации животных. Часть производных направляется для поверхностного покрытия клумб и газонов. После осени 2024 года новый состав депутатского корпуса решил не проводить акцию в будущем.

Наряду с практикой других муниципальных образований, в МО "Ульянка" проводят и другие экологические акции. Например, собирают бутылочные крышечки, опасные отходы, требующие особых мер для безопасной утилизации, вроде батареек и энергосберегающих лампочек, а у контейнерных площадок на территории Ульянки есть специальные емкости для сбора пластиковых бутылок, которые, как и другие отсортированные отходы, отправляются на переработку. Среди других инициатив — книгообмен. Кроме того, в здании местной администрации находятся информационные стенды, на которых рассказано, как начать сортировать мусор и какие материалы подлежат переработке.

- Благодаря активности и упорству жителей об экологии стали больше говорить. В городе запущены уникальные программы, такие как "экомобиль", устанавливаются экобоксы. Что касается Ульянки, тут собственным примером показываем, что экология — это важно. Когда я пришел работать в муниципалитет в 2019 году, лишь некоторые сотрудники сортировали отходы, даже офисная бумага шла в мусорку, сейчас у нас в каждом кабинете стоит коробка для сбора бумаги, сотрудники стали сортировать отходы и дома. Мы проводили экоэкскурсии для школьников, стараемся объяснять жителям, куда едут отсортированные отходы. Работаем со школами, в некоторых есть экоотряды. Отказались от печати брошюр об экопросвещении и перешли в формат акций за внебюджетный счет, и это показало свою эффективность, - заявил депутат Кондрашов в беседе с ЗАКС.Ру.

Расходы муниципалов на экопросвещение с каждым годом растут. Согласно принятому бюджету на 2025 год, на программу "Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами" местные власти решили выделить 450 тысяч рублей. К 2027 году, следует из документа на предстоящую трехлетку, затраты по этой статье достигнут почти полумиллиона рублей. Для сравнения, на 2024 год эта строка расходов подразумевала лишь 350 тысяч рублей.

Фото из соцсетей Павла Кондрашова

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга