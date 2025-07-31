Беглов поздравил с днем рождения почетную петербурженку Эдиту Пьеху

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 88-летием народную артистку Советского Союза и России Эдиту Пьеху. Текст обращения был опубликован 31 июля на сайте Смольного.

"Ваш яркий талант, неповторимый голос и искренняя преданность сцене вдохновляют миллионы поклонников на протяжении десятилетий. Вы получили заслуженное признание, внесли неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, стали символом искренности, благородства и высокого профессионального мастерства", - говорится в публикации.

Беглов отметил, что имя Эдиты Пьехи занимает особое место в отечественном искусстве, а сама артистка стала одним из символов ленинградской и петербургской культуры. Беглов пожелал певице здоровья и поблагодарил за верность призванию и Петербургу.

В публикации напомнили, что Эдита Пьеха была удостоена ряда государственных наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней и орден "За заслуги в культуре и искусстве".

В 2023 году Эдите Пьехе по представлению Беглова присвоили звание почетного гражданина Петербурга. Сама артистка на церемонию не пришла, за нее почетный знак получила ее внучка Эрика Быстрова. За 18 лет Пьеха претендовала на звание 15 раз, однако городской парламент отдавал предпочтение другим горожанам. В 2023 году ЗАКС.Ру поинтересовался у депутатов, что они думают о признании Пьехи почетной петербурженкой, подробнее — в материале.

Эдита Пьеха родилась в 1937 году во Франции, в польской семье. В 1946 году ее отец вывез семью в Польскую республику. В 1955 году Пьеха получила направление на учёбу в Советский Союз, где она поступила в Ленинградский государственный университет имени А. Жданова. Певческая карьера Пьехи началась в том же 1955 году, когда она начала выступать вместе с ансамблем студентов Ленинградской консерватории.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Беглова