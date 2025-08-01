ЕУ и Смольный заключили мировое соглашение о реставрации здания на набережной Кутузова

Европейский университет вместе с правительством Петербурга заключили мировое соглашение о реставрации исторического здания на набережной Кутузова, 22, сообщил 1 августа "Деловой Петербург". Ранее вуз судился с комитетом по охране и контролю и памятниками (КГИОП) из-за сроков работ на объекте.

Соглашение было утверждено Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти. В нем стороны договорились, что Европейский университет завершит ремонт и реставрацию помещений здания на набережной Кутузова, а также его дворовых фасадов. Если же учреждение не выполнит это обязательство, ему предстоит выплачивать городу неустойку в размере 200 тысяч рублей ежемесячно.

"В здании ведутся работы по реставрации и приспособлению к современному использованию для нужд университета. Претензий не было — мы уточняли состав и сроки проведения работ по охранному обязательству", — прокомментировали ситуацию "Деловому Петербургу" в Европейском университете.

Ранее университет судился с КГИОП из-за сроков реставрации дома № 22 по набережной Кутузова. Там располагается объект культурного наследия регионального значения "Особняк Серебряковой" 1900-1901 годов постройки. Вуз требовал продлить сроки реставрации здания до 30 июня 2027 и внести соответствующие изменения в охранное обязательство, по которому работы должны были завершиться в апреле 2025 года.

Напомним, в июле Европейский университет оштрафовали на 250 тысяч рублей по делу о возбуждении ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Причиной стал опубликованный на сайте вуза аналитический отчет о процессе проведения судебной экспертизы. Прокуратура Центрального района усмотрела в материале высказывания, якобы направленные на унижение достоинства членов социальной группы "российские судебные эксперты".

Это не первый штраф для университета. В декабре 2023 года учреждение уже штрафовали на 70 тысяч рублей за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру