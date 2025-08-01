С начала лета в Петербурге утонули 24 человека

В Петербурге утонули 24 человека с начала купального сезона, сообщила пресс-служба МЧС 1 августа. Среди погибших на воде четверо детей.

"С начала лета на водоемах города утонули уже 24 человека, включая 4 детей", - говорится в публикации ведомства.

В пресс-службе МЧС призвали горожан не злоупотреблять алкоголем, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. Как сообщили позднее в публикации ведомства, один человек все же не прислушался к рекомендациям.

На Верхнем Суздальском озере сотрудники ведомства спасли тонущего 56-летнего мужчину. Он начал тонуть, когда заплыл за ограничительные буйки. Спасатели вовремя заметили неладное и смогли достать мужчину из воды и передать медикам.

Напомним, ранее во время купания в Верхнем Суздальском озере утонули две сестры 2011 и 2014 годов рождения. По этому факту Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). До этого на этом же озере утонул 19-летний молодой человек, Следком организовал доследственную проверку.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру