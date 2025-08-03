В Госдуме анонсировали ограничения для работы алкомаркетов

Российские власти разрабатывают критерии для определения понятия "алкомаркет", сообщил 3 августа ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую. Подобная мера послужит в дальнейшем регулированию работы подобных магазинов.

По словам парламентария, россияне жалуются на большое количество торговых точек со спиртным. Сама Буцкая полагает, что таких магазинов не должно быть много и "они не должны быть на пути ребенка в школу".

"Мы попросили [Минпромторг] доработать определение, что такое алкомаркет, для того, чтобы потом отдельно прописать особенности их работы", — поведала Буцкая.

Парламентарий уточнила, что для регулирования работы алкомаркетов им нужно дать определение, и это "оказалась совсем не простая задача". Она добавила, что в дальнейшем возможно определение режима работы подобных магазинов, в том числе касательно ассортимента и категорий покупателей.

В мае Буцкая выступила с предложением запретить на законодательном уровне продажу сладостей в алкомаркетах. По ее мнению, сейчас дети сызмала привыкают к подобным торговым точкам, и с этим следует бороться.

В конце июля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о том, что в регионе закрылись 280 алкомаркетов, а еще 66 таких заведений перестали торговать спиртным. До этого он рассказывал о приостановке торговли алкоголем в 58 магазинах сети "Красное и белое" из-за якобы выявленных нарушений. В самом регионе с 1 марта на продажу спиртного в магазинах дается два часа в день, ограничения не распространяются ан выходные и праздничные дни, а также не действуют в заведениях общепита.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру