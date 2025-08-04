ТАСС: Уиткофф прибудет в Россию 6 августа

Визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа, сообщил 4 августа ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о поездке Уиткоффа в Россию, сообщил президент США Дональд Трамп.

О дате визита спецпосланника президента США ТАСС рассказали сразу несколько источников, в том числе с американской стороны. Один из собеседников заявил, что встреча по плану намечена на 6 августа. Еще один источник издания сообщил, что они "ориентируются на среду".

В ходе брифинга 4 августа пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают проведения встречи Уиткоффа с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник прибудет в Россию в среду или четверг - 6 или 7 августа.

Напомним, Стивен Уиткофф уже четыре раза приезжал в Россию в этом году. Одна из встреч спецпосланника президента США с Путиным состоялась 11 апреля в Петербурге. Последний раз Уиткофф встречался с президентом России 25 апреля в Кремле.