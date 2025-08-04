Транспортная полиция проверяет разлив нефтепродуктов в Дудергофском канале

Сотрудники транспортной полиции СЗФО организовали проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Дудергофского канала, сообщила пресс-служба ведомства 4 августа. Загрязнение было обнаружено у второго Петергофского моста.

Как говорится в публикации, сообщение о разливе нефтепродуктов в районе второго Петергофского моста поступило в дежурную часть петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте около 9 часов утра. В ходе выезда сотрудников ведомства на место происшествия информация подтвердилась.

В месте разлива были взяты образцы горюче-смазочных материалов. Транспортная полиции организовала проверку по факту разлива, а также сообщила об инциденте всем заинтересованным службам.

Напомним, в начале июня транспорта полиция организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту города. Тогда в воду могли попасть от 50 до 100 кг мазута.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба транспортной полиции СЗФО