В петербургской подземке вновь раздают пассажирам воду

Петербургский метрополитен снова осуществляет раздачу бесплатной питьевой воды пассажирам в связи с высокой температурой воздуха, сообщили в пресс-службе подземки 4 августа. В течение предыдущего месяца в метро уже несколько раз проводили подобную акцию из-за жары.

Раздача воды осуществляется на тех же станциях, что и раньше. Речь идет о вестибюле 2 "Проспекта Ветеранов", вестибюле 1 "Площади Ленина", а также станциях "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская".

Как подчеркнули в пресс-службе метрополитена, воду раздают на наиболее востребованных у петербуржцев станциях. В публикации вновь подчеркнули, что петербургская подземка готова при необходимости скорректировать этот список, однако за все время раздачи воды этот перечень не изменялся.

Напомним, впервые в 2025 году воду в петербургской подземке начали раздавать 24 июля. После этого акция продлилась еще несколько дней, в частности, 25 июля и 30 июля.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру