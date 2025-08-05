Прокуратура утвердила обвинительное заключение обвиняемому в госизмене и диверсии

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего уроженца Иркутской области Семена Зенкова*, обвиняемого в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), совершении теракта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ), диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила 5 августа пресс-служба надзорного ведомства. Дело направят на рассмотрение в 1-й Западный окружной военный суд.

Следствие полагает, что в начале 2023 года Зенков* вступил в ряды запрещенной на территории России террористической организации. Позднее обвиняемый, по версии правоохранителей, выполнял поручения иностранных кураторов. В частности, по версии следствия, в феврале 2023 года Зенков* мог бросить четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата и отделение Социального фонда России, расположенное в Ленобласти.

Кроме того, следствие полагает, что обвиняемый также мог получить задание поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. После этого в конце апреля 2023 года Зенков*, как утверждают в правоохранительных органах, поджег релейный шкаф около станции Кондакопшино. За свои действия молодой человек, по данным следствия, получил 50 тысяч рублей от иностранного куратора.

Зенков* был задержан в 2023 года, он находится под стражей с декабря того же года. Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Петербурга в январе 2024 году, свою вину в поджоге релейного шкафа он признал.

Как подчеркнули в публикации прокуратуры, после вручения Зенкову* обвинительного заключения материалы дела будут направлены в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в середине апреля суд в Петербурге отправил под стражу отца и сына, обвиняемых в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, родственники якобы подожгли и уничтожили два релейных шкафа на перегоне Лигово - Стрельна.

*Росфинмонтиринг внес Семена Зенкова в перечень террористов и экстремистов

фото: ЗАКС.Ру