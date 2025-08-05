В Пушкине ремонтируют улицы после проверки прокуратуры

Прокуратура Пушкинского района проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в Пушкине, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 5 августа. Теперь в городе проведут ремонт дорог на пяти улицах.

Как говорится в публикации, прокуратура обнаружила множество дефектов на участках автомобильных дорог на улицах Радищева, Красной Звезды, Захаржевской, Артиллерийской и Саперной. Там были зафиксированы колейности, выбоины и просадки, затрудняющие движение транспорта.

По итогам проверки прокурор района внес представление в адрес гендиректора АО "Автодор". Теперь в районе ведутся работы по ремонту улично-дорожной сети.

Напомним, ранее в Пушкине был проведен ремонт дороги на Кадетском бульваре. К работам местная администрация МО "Город Пушкин" также приступила после поступившего представления от петербургской прокуратуры.

Отметим, что в июле надзорное ведомство также проверяло состояние дорог в других районах города. Так, в Центральном районе прокуратура потребовала отремонтировать дороги на 15 улицах, а в Адмиралтейском – на трех улицах.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру