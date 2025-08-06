Глава жилкома проинспектировал замену лифта, на который жаловались Беглову

Председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил ход работ по замене устаревших лифтов в доме на улице Сикейроса, сообщила 6 августа пресс-служба Смольного.

Заменить старое оборудование просили жители этого дома на личном приеме у губернатора Петербурга Александра Беглова еще в марте. По их словам, лифт часто ломался, а его срок эксплуатации уже истек. Тогда Беглов поручил Удоду заняться этим вопросом, а также пообещал, что до конца 2025 года все устаревшие лифты будут заменены.

В ходе объезда Выборгского района Удод выяснил, что на сегодняшний день работы по замене лифтов в доме на Сикейроса выполнены на 87 %.

"Поручение губернатора выполняется в установленные сроки. Мы держим на постоянном контроле как темпы, так и качество работ по замене лифтов во всех районах города. Мы используем только российское или белорусское оборудование", - рассказал глава жилищного комитета.

По данным Смольного, за 2025 год было заменено уже более 1000 лифтов из 1434 внесенных в график в городе. В жилищном комитете заявляют, что темп работ соответствует установленным срокам.

Напомним, в 2024 году в петербургских домах заменили более 2,5 тысячи лифтов.

фото с сайта Смольного