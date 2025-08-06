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Новости 6 августа 2025, 12:19

Глава жилкома проинспектировал замену лифта, на который жаловались Беглову

фото ЗакС политика Глава жилкома проинспектировал замену лифта, на который жаловались Беглову

Председатель жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил ход работ по замене устаревших лифтов в доме на улице Сикейроса, сообщила 6 августа пресс-служба Смольного.

Заменить старое оборудование просили жители этого дома на личном приеме у губернатора Петербурга Александра Беглова еще в марте. По их словам, лифт часто ломался, а его срок эксплуатации уже истек. Тогда Беглов поручил Удоду заняться этим вопросом, а также пообещал, что до конца 2025 года все устаревшие лифты будут заменены. 

В ходе объезда Выборгского района Удод выяснил, что на сегодняшний день работы по замене лифтов в доме на Сикейроса выполнены на 87 %. 

"Поручение губернатора выполняется в установленные сроки. Мы держим на постоянном контроле как темпы, так и качество работ по замене лифтов во всех районах города. Мы используем только российское или белорусское оборудование", - рассказал глава жилищного комитета. 

По данным Смольного, за 2025 год было заменено уже более 1000 лифтов из 1434 внесенных в график в городе. В жилищном комитете заявляют, что темп работ соответствует установленным срокам. 

Напомним, в 2024 году в петербургских домах заменили более 2,5 тысячи лифтов.

фото с сайта Смольного


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