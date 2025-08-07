Экс-депутату ЗакСа Салаеву перешли активы лесопромышленной United Panel Group

ООО "Универсам "Диана"", принадлежащее бывшему депутату петербургского Заксобрания Александру Салаеву, приобрело активы лесопромышленной United Panel Group, сообщил 7 августа "Коммерсантъ".

По данным ЕГРЮЛ, активы были проданы в июле 2025 года. В United Panel Group входят ряд предприятий лесной промышленности, в частности, "Северо-западная лесная компания" и Жешартский ЛПК. По информации собеседников "Коммерсанта", это не первый актив Салаева в данной области. По словам источников издания, бывший депутат также владеет тремя деревообрабатывающими предприятиями в Турции.

Комментарий самого Салаева "Коммерсантъ" получить так и не смог. При этом эксперты полагают, что развитие входящих в United Panel Group предприятий будет направлено на сферу деревянного домостроения.

Как отмечает издание, после введения в 2022 году санкций в отношении лесной отрасли РФ активы компании столкнулись с проблемами. Особенно это касалось предприятий Северо-Западного региона, которые преимущественно ориентировались на рынки Европы. Так, весной и летом 2025 года ряд кредиторов Жешартского ЛПК, расположенного в Коми, подали заявление о банкротстве компании. В соответствии с июльским определением суда по одному из исков стороны ведут переговоры о погашении долга. Как полагает источник "Коммерсанта" в отрасли, новый инвестор настроен на финансирование и модернизацию активов.

Александр Салаев являлся депутатом петербургского Заксобрания IV (2007-2011) и V (2011-2016) созывов, он представлял партию "Единая Россия". Летом 2013 года он досрочно сложил свои полномочия. Во время своей работы в ЗакСе Салаев был известен частым пропуском заседаний.

В 2021 году Салаев снова выдвигался в Заксобрание Петербурга, на этот раз в качестве самовыдвиженца.

Анастасия Луценко, фото: unsplash