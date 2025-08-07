Зинчук предложил считать ветеранами труда учителей и медиков с 35-летним стажем

Депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук предложил считать ветеранами труда педагогов и медиков с 35-летним стажем, обратил внимание ЗАКС.Ру. Согласно информации на сайте, законопроект был внесен на рассмотрение городского парламента 5 августа.

Парламентарий считает нужным скорректировать федеральный закон "О ветеранах". Сейчас ветеранами труда признаются, среди прочего, граждане с соответствующим удостоверением, а также награжденные медалями и орденами СССР или России, удостоенные почетных званий или же ведомственных знаков отличия за не менее чем 15-летнюю службу с учетом стажа. Зинчук предлагает расширить существующий перечень, дополнив его медработниками с педагогами со стажем от 35 лет.

Как полагает Зинчук, это позволило бы работникам названных сфер получать льготы — как региональные, так и федеральные.

"Установление статуса ветерана труда для данных специалистов с 35-летним стажем будет не только заслуженным признанием их труда, но и стимулом для других работников образования и здравоохранения продолжать работу в своих сферах на высоком профессиональном уровне", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, в конце июня Зинчук заявил о том, что "по принципиальным соображениям" прекращает сотрудничество с фракцией КПРФ в ЗакСе. В своем Telegram-канале он сообщил о намерении работать самостоятельно, "не нарушая политический расклад в парламенте, формально числясь в составе фракции КПРФ, но не всегда разделяя позицию руководства фракции".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру