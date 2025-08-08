Три книги Виктора Суворова запретил петербургский суд

Октябрьский районный суд Петербурга запретил к распространению три книги Виктора Суворова, сообщила 8 августа руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Речь идет о книгах "Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?", "День М. Когда началась Вторая мировая война?" и "Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?".

Как отметила Лебедева, решение запретить к распространению эти произведения по пяти ссылкам было принято судом еще 6 августа. Экспертиза показала, что в вышеуказанных книгах присутствуют признаки целенаправленного воздействия на общественное мнение с целью подрыва исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, а также размывание традиционных ценностей. Кроме того, в соответствии с суждением эксперта, в книгах содержатся признаки формирования негативного образа СССР и распространение ложных сведений о деятельности властей СССР, в частности, при возникновении вооруженных конфликтов. Экспертиза также обнаружила в произведениях отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения достоинства ветеранов.

Экспертиза книг была организована прокуратурой после обращения депутата Госдумы Ольги Занко ("Единая Россия"). Как отметила парламентарий в публикации в своем telegram-канале, Виктор Суворов – это псевдоним бывшего советского разведчика Владимира Резуна, который в 1970-х годах бежал в Великобританию. По ее словам, он написал несколько книг, в которых фальсифицировал и подтасовывал факты, связанные с Великой Отечественной войной. При этом его произведения находятся в свободном доступе на маркетплейсах.

Отметим, что три книги Суворова были признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси в 2024 году.

