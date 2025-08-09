Ржаненков сообщил о смерти актера Краско

Артист Иван Краско скончался в Петербурге в возрасте 94 лет, сообщил 9 августа депутат Законодательного собрания Александр Ржаненков в своем Telegram-канале. Неделей ранее появилась информация о том, что актера госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актёром, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", — написал Ржаненков.

В театре имени В. Ф. Комиссаржевской заявили, что сообщат о дате и месте прощания с Краско отдельно.

О госпитализации Краско сообщила 2 августа "Фонтанка" со ссылкой на его концертного директора Вячеслава Смородинова. По информации издания, его увезли в реанимацию с дачи в Ленинградской области, перед этим он стал отказываться от еды и воды.

Краско родился 23 сентября 1930 года в Вартемягах на территории Ленобласти. В 1953 году окончил 1-е Балтийское высшее военно-морское училище, командовал десантным кораблем Дунайской речной флотилии. После увольнения окончил в 1961 году Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и стал работать в театре. Работал в БДТ, затем перешел в театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где выступал до 2021 года. Также снимался в кино и озвучивал мультфильмы. В 1992 году был удостоен звания народного артиста России.

