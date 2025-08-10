Беглов обратился к горожанам в день 88-летия со дня рождения Анатолия Собчака

В Петербурге 10 августа вспоминают первого и единственного мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Сегодня исполняется 88 лет со дня рождения государственного деятеля. От имени правительства города на могилу Собчака в Александро-Невской лавре возложены цветы, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Энергия, профессионализм и принципиальность Анатолия Александровича помогли городу справиться с вызовами первой половины 90-х. Многие его решения и идеи легли в основу последующих преобразований страны. Мы всегда будем помнить, что Анатолий Собчак скрепил своей подписью документ о возвращении нашему городу имени Санкт‑Петербург", - цитирует слова губернатора Александра Беглова пресс-служба администрации.

Глава города Беглов подчеркнул, что без участия Собчака не были бы возможны многие реформы, а также создание новой Конституции. В память о руководителе города в Василеостровском районе названа его именем площадь. Там же находится памятник Собчаку.

Анатолий Собчак занимал пост мэра Петербурга с 1991 по 1996 год. В его команде на должности заместителя работал Владимир Путин.

Константин Леньков / Фото Смольный