Бастрыкину доложат о расследовании перелома позвоночника в школе Выборга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину доложить об обстоятельствах травмирования девочки в школе Выборга в январе 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства 11 августа. По словам матери школьницы, никто так и не был привлечен к ответственности.

Как говорится в публикации, мать пострадавшей девочки обратилась в информационный центр Следкома из-за несогласия с ходом установления обстоятельств травмирования ее дочери. Сам инцидент произошел в январе 2023 года на территории школы в Выборге. По словам женщины, тогда ученик старших классов якобы вымогал у ее 10-летней дочери деньги. Школьница, убегая от него, упала с лестницы и получила перелом позвоночника. При этом медицинская помощь пострадавшей оказана не была, так как школьная медсестра якобы отсутствовала на рабочем месте. В результате девочке потребовалось длительное лечение.

Областной Следком дважды возбуждал по этому факту уголовное дело, однако заместитель Выборгского городского прокурора Дмитрий Федоров отменял соответствующие постановления. Следствие пыталось обжаловать это решение городскому прокурору Тимуру Карданову, однако это не принесло результатов.

В результате СУ СК России по Ленобласти вновь возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Бастрыкин поручил доложил ему об обстоятельствах, установленных в ходе следственных действий. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в июне в Петербурге суд назначил 2 года лишения свободы условно директору школы Фрунзенского района, где на ученика упал тир. Ее признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: сайт Следкома