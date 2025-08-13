Более 4 тысяч водителей в Петербурге лишись прав из-за долгов

Сотрудники службы судебных приставов временно лишили прав на вождение автомобиля более 4 тысяч петербуржцев. Причиной ограничений стали неуплаченные долги, сообщил 13 августа "Петербургский дневник".

Большая часть должников, оставшихся без прав, - неплательщики алиментов. Еще 1,5 тысячи человек просрочили выплаты по возмещению вреда здоровью или имуществу, компенсациям в связи со смертью кормильца, а также за нанесенный моральный вред. В пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу отметили, что за первое полугодие 2025 года в пять раз выросло число постановлений о временном ограничении права на управление транспортным средством.

Также в ГУФССП сообщили, что выросла и общая сумма взысканий с должников по алиментам - 116 млн рублей, что на 46 млн больше прошлогодних показателей.

Напомним, в июне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявляли, что в ходе недельного рейда сотрудники Госавтоинспекции смогли добиться погашения долгов по штрафам от нарушителей в общей сумме 4,2 млн рублей.

фото ЗАКС.Ру