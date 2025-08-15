В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за грозы и ливней

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге ночью и утром субботы, 16 августа, сообщили в администрации губернатора со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Причиной этого назвали ожидаемые грозы, ливни и порывистый ветер.

Погодная опасность продлится в период с 03:00 до 10:00 субботы. В это время следует ожидать ливни и грозу. Помимо этого, с 05:00 до 18:00 в городе прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

На шкале погодной опасности "желтый" означает потенциально опасную погоду.

В Смольном попросили горожан проявлять особую осторожность в период действия погодной угрозы. Водителям следует заранее снижать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам — не приближаться к старым деревьям, рекламным щитам и шатким конструкциям. Кроме того, горожан попросили воздержаться от поездок на электросамокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру